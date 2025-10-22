La U quiere dar el primer golpe ante Lanús en el camino hacia la final de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile buscará dar este jueves el primer golpe en el camino hacia la final de la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Lanús en el Estadio Nacional, desde las 19:00 horas (22:00 GMT) en la ida de las semifinales.

El cuadro estudiantil afrontará este compromiso con una gran desventaja, ya que el Nacional estará sin público, debido al castigo de Conmebol que afecta la U por los incidentes en la partido con Independiente de Avellaneda.

El equipo dirigido por Gustavo Alvarez tuvo su último encuentro el lunes 13 de octubre, un triunfo ante Palestino en el torneo local, y ha contado con tiempo de descanso y preparación para asumir el desafío ante los granates.

La gran novedad está en la lista de citados, con la presencia de Lucas Barrera, volante argentino de 20 años, quien llegó a la tienda azul desde Universidad Católica.

En la oncena titular, destaca la salida de Lucas Di Yorio por Nicolás Guerra, ya que el técnico espera repetir las buenas sensaciones que dejó el equipo en la llave ante Alianza Lima en cuartos de final.

La formación azul será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Lanús, por su lado, llega a Santiago con una racha de ocho fechas sin perder (seis triunfos y dos empates); es líder en el Clausura de Argentina y eliminó al poderoso Fluminense en cuartos de final.

En la banca, además, está un viejo conocido de Universidad de Chile, el argentino Mauricio Pellegrino, quien fue técnico del "chuncho" en la temporada 2023, un año antes de la llegada de Alvarez.

La oncena de Lanús que saltará al Nacional será con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo "Toto" Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Walter Bou.

El duelos será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco, quien será asistido por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Boschilia; el cuarto juez será Rafael Klein, y en el VAR estarán Rodolpho Toski, Pablo Goncalves y Rodrigo Correa.

Todos los detalles de la ida de semifinales lo podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.