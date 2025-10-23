La U y Conmebol se reunieron de emergencia tras piedrazos al bus de Lanús

La agresión que sufrió el bus Lanús antes de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional desató las alarmas en Santiago, y Azul Azul se reunió con las autoriades de Conmebol para activar un plan de emergencia para garantizar la seguridad del cuadro argentino una vez termine el encuentro.

Según información que maneja Cooperativa Deportes, Azul Azul ofreció disculpas a Lanús por el incidente, y no hay riesgo de suspensión del partido, aunque el Comisario de Conmebol registrará en su informe lo ocurrido en la llegada del bus, además de informar la presencia de hinchas en la periferia del Estadio Nacional.

Los organismos encargados del partido también activaron este plan por temor a nuevos incidentes una vez finalice el encuentro, cuando el plantel de Lanús deba dejar el Estadio Nacional durante la noche en Ñuñoa.

El partido entre U. de Chile y Lanús se juega en el Nacional a puertas cerradas, sin público, debido al castigo que aplicó Conmebol al cuadro azul, por los incidentes que protagonizaron sus hinchas en el partido con Independiente en Avellaneda, en los octavos de la Copa Sudamericana.