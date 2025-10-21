Lanús arribó a Chile para la semifinal contra la U en la Copa Sudamericana
El plantel de Lanús arribó este martes a Santiago, para afrontar el duelo contra Universidad de Chile, en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana, el jueves a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.
