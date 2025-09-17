Lanús tomó la ventaja ante Fluminense en Copa Sudamericana

Un gol de Marcelino Moreno en el minuto 89 aseguró este martes a Lanús un triunfo agónico en casa por 1-0 sobre Fluminense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La definición de la serie se producirá el próximo 23 de septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el comienzo del primer tiempo del partido disputado en el estadio Ciudad de Lanús, los granates, orientados por Mauricio Pellegrino, trataron de llegar con claridad al arco de Fábio, sobre todo por intermedio de Eduardo 'Toto' Salvio y Marcelino Moreno, pero la defensa del Flu, liderada por el experimentado capitán Thiago Silva, los mantuvo a raya.

Los cariocas de Renato Gaúcho trataron de llevar peligro al arco protegido por Nahuel Losada con un ataque comandado por el colombiano Kevin Serna y el uruguayo Agustín Canobbio, pero sus intentos salieron fallidos.

El ganador de esta llave se verá las caras con el triunfador de la serie entre Alianza Lima y Universidad de Chile.