Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Lanús venció en penales a Atlético Mineiro y ganó su segunda Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro granate volvió a ganar el certamen internacional después de 13 años.

Lanús batió en penales 5-4 a Atlético Mineiro, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y el alargue, en el Estadio Defensores del Chaco, alzándose como ganador de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto "granate" sumó su segundo título en este certamen internacional, 12 años después.

Más información en instantes.

