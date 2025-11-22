Lanús venció en penales a Atlético Mineiro y ganó su segunda Copa Sudamericana

Lanús batió en penales 5-4 a Atlético Mineiro, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y el alargue, en el Estadio Defensores del Chaco, alzándose como ganador de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto "granate" sumó su segundo título en este certamen internacional, 12 años después.

Más información en instantes.