Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
Lanús venció en penales a Atlético Mineiro y ganó su segunda Copa Sudamericana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro granate volvió a ganar el certamen internacional después de 13 años.
El cuadro granate volvió a ganar el certamen internacional después de 13 años.
Lanús batió en penales 5-4 a Atlético Mineiro, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y el alargue, en el Estadio Defensores del Chaco, alzándose como ganador de la Copa Sudamericana 2025.
El conjunto "granate" sumó su segundo título en este certamen internacional, 12 años después.
Más información en instantes.