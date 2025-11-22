Lautaro Acosta tras título en la Sudamericana: "Es el broche de oro para mi carrera"

El delantero e ídolo de Lanús, Lautaro Acosta, anunció el fin de su carrera profesional de la manera más soñada: Levantando el trofeo de la Copa Sudamericana. "Feliz, es el broche de oro para mi carrera. Terminó mi carrera. Lo vengo diciendo hace rato. No le puedo pedir más a la vida, al fútbol", declaró un emocionado Acosta tras vencer a Atlético Mineiro.

La consagración tuvo un momento de dramatismo personal para el "Laucha". En la tanda de penales que terminó 5-4 a favor del "Granate", el atacante erró su ejecución, enviando el balón por encima del travesaño. "Le di tan fuerte que se me fue para arriba. Se me vino el mundo abajo", lamentó el jugador.

Sin embargo, la victoria de su equipo lo llenó de gratitud y alivio. "Fue de otra manera y para eso somos un equipo, para eso son unos guerreros mis compañeros, para eso me defienden adentro de la cancha, y me defendieron ganando", explicó, valorando el respaldo de su plantel para corregir "el error".

Tras conquistar su segundo título de Copa Sudamericana con el club de sus amores, Lautaro Acosta cerró su declaración con una frase que resume su emoción: "Ni en mis mejores sueños, soñé este final para mí". Ahora, solo le restan los últimos partidos de la copa de la liga local para colgar definitivamente los botines.