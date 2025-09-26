Síguenos:
Los memes que dejó la clasificación de la U a las semifinales de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana y en redes sociales de inmediato los usuarios celebraron con memes, con burla incluida a Colo Colo, el clásico rival que tuvo un año centenario para el olvido.

