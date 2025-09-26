Los memes que dejó la clasificación de la U a las semifinales de la Copa Sudamericana
Publicado:
Fotos Destacadas
Son tres: Las mascotas que animarán el Mundial de 2026
Enorme árbol cayó sobre el vehículo del alcalde de Concepción
Vicepresidente Elizalde visitó a Los Cóndores en la previa de crucial duelo ante Samoa
Fotos Recientes
Los memes que dejó la clasificación de la U a las semifinales de la Copa Sudamericana
Assadi y Altamirano permitieron el acceso de la U a semis de la Sudamericana
La formación de Universidad de Chile para jugar ante Alianza Lima
Universidad de Chile clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana y en redes sociales de inmediato los usuarios celebraron con memes, con burla incluida a Colo Colo, el clásico rival que tuvo un año centenario para el olvido.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados