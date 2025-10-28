Los resultados de los duelos de vuelta en las semifinales de la Copa Sudamericana

Esta semana se disputan los duelos de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, con Universidad de Chile entre los protagonistas que buscan un cupo a la gran final del torneo, que se definirá el 22 de noviembre en Asunción.

Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

Martes 28 de octubre

Atlético Mineiro (BRA) vs. Independiente del Valle (ECU). 21:30 horas. Arena do Galo. Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Jueves 30 de octubre