Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.5°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Los resultados de los duelos de vuelta en las semifinales de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl.

Los resultados de los duelos de vuelta en las semifinales de la Copa Sudamericana
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana se disputan los duelos de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, con Universidad de Chile entre los protagonistas que buscan un cupo a la gran final del torneo, que se definirá el 22 de noviembre en Asunción.

Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

Martes 28 de octubre

Jueves 30 de octubre

  • Lanús (ARG) vs. Universidad de Chile (CHI). 19:00 horas. Estadio Ciudad de Lanús.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada