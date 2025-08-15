Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago10.6°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Lucas Assadi y Matías Zaldivia destacaron en el equipo de la semana en la Copa Sudamericana

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El sitio oficial de la Copa Sudamericana publicó una imagen del equipo de la semana una vez finalizadas las idas por los octavos de final. En la imagen, figuran el volante Lucas Assadi y el defensor Matías Zaldivia, ambos destacados tras el triunfo de U. de Chile sobre Independiente en el Nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados