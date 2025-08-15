Lucas Assadi y Matías Zaldivia destacaron en el equipo de la semana en la Copa Sudamericana
El sitio oficial de la Copa Sudamericana publicó una imagen del equipo de la semana una vez finalizadas las idas por los octavos de final. En la imagen, figuran el volante Lucas Assadi y el defensor Matías Zaldivia, ambos destacados tras el triunfo de U. de Chile sobre Independiente en el Nacional.
