Matías Sepúlveda salió lesionado del duelo entre la U y Alianza Lima en la Sudamericana

El defensa Matías Sepúlveda salió lesionado este jueves durante el duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima en Coquimbo, en la revancha de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En la media hora de juego, el polifuncional jugador azul presentó molestias en una de sus piernas, sin disputa de balón, teniendo que ser retirado en camilla, reemplazado por Felipe Salomoni.

Sepúlveda, en lo que jugó del partido, tuvo un rol clave, ya que fue quien inició la jugada que terminó en el gol de Lucas Assadi en los primeros minutos (4').

Con esta lesión, Sepúlveda quedó en duda para la visita de la U a Deportes La Serena, programada para el domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT) en La Portada, en el duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera.