Matías Zaldivia se enfoca en la Liga: No podemos dejar más puntos en el camino

El defensor de Universidad de Chile Matías Zaldivia comentó la clasificación del elenco azul a las semifinales de la Copa Sudamericana, aunque también pidió enfocarse en la Liga de Primera, sobre todo pensando en el duelo de este domingo ante Deportes La Serena.

"Ahora hay que descansar y apuntar ya a La Serena el domingo porque en el campeonato no podemos dejar más puntos en el camino", dijo el defensor luego de la victoria por 2-1 ante Alianza Lima.

El zaguero chileno-argentino se refirió a la importancia del proceso que ha tenido el equipo de la mano de Gustavo Álvarez.

"Son procesos y es tiempo. Se sumaron jugadores de mucha calidad. Este es una base que viene ya de hace dos años con Gustavo, y siempre podemos mejorar un poco más así es que contento", expresó.

Respecto a Lanús, Zaldivia comentó que es "un equipo complicadísimo, duro, como todos los rivales hasta hoy, pero la verdad que en la cabeza tengo descansar para para jugar el domingo".