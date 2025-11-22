Mauricio Pellegrino, DT de Lanús: "Fuimos de menos a más en el torneo"

El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, consideró este sábado que su equipo fue "de menos a más" en la Copa Sudamericana hasta consagrarse campeón. Tras vencer a Atlético Mineiro, el estrategao destacó la capacidad de su plantel para imponerse a un rival de gran jerarquía en una final muy disputada.

Pellegrino, quien además fue premiado como el mejor entrenador del torneo, expresó su enorme satisfacción por conseguir el primer título de su carrera. Sin embargo, con humildad, enfatizó que el logro pertenece en primer lugar a los jugadores y a la institución. Sobre el trámite del partido, reconoció que al "Granate" le "costó mucho generar ocasiones" y que la definición se resolvió por "detalles mínimos".

Al analizar a su rival, resaltó el poderío del fútbol brasileño en comparación con el argentino. "Hemos sabido competir, estar a la altura, superar obstáculos y rivales de jerarquía", comentó. Asimismo, no dudó en subrayar la importancia del portero Nahuel Losada, de quien dijo fue clave tanto en el desarrollo del juego como en la tanda de penales, donde detuvo tres remates.

Finalmente, el técnico agradeció a los hinchas que viajaron hasta Asunción para alentar al equipo. "Sentimos su energía", aseguró. Con este triunfo, Lanús consiguió su segunda Copa Sudamericana tras la obtenida en 2013 y logró dejar atrás el amargo recuerdo de tres finales internacionales perdidas en los últimos años.