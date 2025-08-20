Maximiliano Guerrero asoma como titular en la U para duelo ante Independiente

El polifuncional jugador Maximiliano Guerrero ganó bonos para ser titular en Universidad de Chile en el duelo que el elenco azul afrontará este miércoles ante Independiente de Avellaneda en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el volante se recuperó plenamente de un desgarro y Gustavo Álvarez optó por él en desmedro de Marcelo Díaz, quien aparecía en la zona media como reemplazo del lesionado Israel Poblete.

Así, Guerrero será el acompañante de Lucas Di Yorio retrasando posicionalmente a Lucas Assadi.

Con ello, la más probable formación de los azules para defender la ventaja de 1-0 conseguida en el Estadio Nacional será con Gabriel Castellón en el arco; Matías Zaldivia, Franco Calderón y Nicolás Ramírez en la zaga; Charles Aránguiz, Fabián Hormázabal, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano y Lucas Assadi en la zona media; dejando a Guerrero y Di Yorio en labores ofensivas.

El partido se jugará desde las 20:00 horas y tú lo puedes seguir en las plataformas de Cooperativa Deportes y en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl