Milad sobre incidentes en Avellaneda: Hubo falta de protocolo, la evacuación no fue la correcta

Pablo Milad, presidente de la ANFP, abordó los violentos episodios que se vivieron en la visita de Universidad de Chile a Independiente por la Copa Sudamericana, responsabilizando a la organización del encuentro en tierras trasandinas.

"Los que amamos este deporte y todos los que estamos encargados de las dirigencias nos preocupa que estos hechos puedan perjudicar la imagen del fútbol chileno en forma internacional, pero esto no va a mermar todo el trabajo que se ha hecho para el Mundial Sub 20", señaló a canales de televisión en Quilín.

"No tengo los detalles técnicos de lo que faltó, pero sí que hubo ahí una falta de protocolo de seguridad. Los partidos en Argentina son solamente con locales y nunca están preparados esos estadios para la visita que puedan tener este tipo de comportamiento", esgrimió.

"Tuvo que haber negligencia dentro del proceso, porque esto no habría pasado. La evacuación no fue la correcta, no hubo un entorno para que los hinchas pudieran salir con tranquilidad y eso también hizo que algunos no salieran por miedo también a la golpiza que recibieron algunos por parte de las autoridades", apuntó.

Respecto a posibles desórdenes en el Mundial sub 20, Milad aclaró que "con la gente de FIFA ya hablamos; con el presidente Infantino, con todos los encargados de también de prever cualquier tipo de situación que pueda suceder en el campeonato mundial".

"La gente (público) del Mundial y los campeonatos mundiales se alejan mucho de lo que son las barras bravas", expuso.