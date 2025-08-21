Ministro Elizalde calificó de "barbarie" ataque a hinchas de la U en Argentina
Publicado: | Fuente: Cooperativa
Poco antes de embarcarse hacia Buenos Aires para efectuar gestiones a nombre del Gobierno por los hinchas de Universidad de Chile heridos y detenidos durante el duelo del miércoles ante Independiente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó de "barbarie" las agresiones que sufrieron los barristas del club chileno y afirmó que este tipo de situaciones deben erradicarse del fútbol.