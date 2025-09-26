Olé disparó contra la U por su triunfo: "El equipo que debería haber sido expulsado"
El Diario Olé, en su portada de este viernes, disparó contra Universidad de Chile, próximo rival de Lanús en la Copa Sudamericana, y lo catalogó en su portada como el "equipo que debería haber sido expulsado", por los incidentes ocurridos en Avellaneda el 20 de agosto pasado.
