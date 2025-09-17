Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Paolo Guerrero será baja en Alianza Lima en el duelo contra Universidad de Chile en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El delantero presentó molestias musculares a un día del encuentro.

Alianza Lima no podrá contar este jueves con el mítico delantero Paolo Guerrero en el partido contra Universidad de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Según informaron medios peruanos este miércoles, el experimentado delantero de 41 años sufrió una sobrecarga muscular durante la última práctica, complicando el escenario que preparaba el técnico Néstor Gorosito.

Con la ausencia de Guerrero, figura como alternativas en ataque Hernán Barcos y Josué Estrada.

De esta forma, la posible oncena que usará Gorosito es con Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo; Eryc Castillo y Hernán Barcos (o Josué Estrada).

El partido arrancará a las 21:30 horas de Chile (00:30 GMT) en el Estadio "Alejandro Villanueva" y podrás seguirlo por las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

