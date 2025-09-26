Prensa peruana y eliminación de Alianza ante la U: "Se terminó el sueño"

Universidad de Chile avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana, después de derrotar por 2-1 en la revancha a Alianza Lima en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un resultado que de acuerdo a la prensa peruana puso fin al sueño del cuadro íntimo.

Los medios incaicos, en su mayoría, destacaron la "valentía" del elenco blanquiazul frente a un equipo universitario ampliamente superior.

"Peleando hasta el final en Coquimbo: Alianza Lima fue eliminado en cuartos de la Sudamericana", tituló Depor.

En tanto, Líbero manifestó que "Luego de disputar 18 partidos internacionales, Alianza Lima perdió 2-1 con la U. de Chile en Coquimbo y se despidió de la Copa Sudamericana 2025".

Por su lado, La Republica tituló: "Se terminó el sueño: Alianza Lima perdió 1-2 ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025".