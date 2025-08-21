Presidente Boric: Nada justifica un linchamiento como el que vimos

El Presidente Gabriel Boric condenó los incidentes registrados en el partido de que se realizó la noche del miércoles en Argentina entre Universidad de Chile e Independiente y que dejó un centenar de barristas chilenos detenidos y varios hospitalizados.

En la ceremonia por el 37° aniversario de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), en la sede de la organización sindical en la Alameda, el Mandatario señaló: "Antes de iniciar y entrar en materia, quisiera referirme muy brevemente a los graves hechos ocurridos ayer en Argentina, en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile"

Y agregó que "como saben, ayer hasta tarde estuvimos en contacto con nuestro embajador, José Antonio Viera-Gallo, y hoy día, ayer en la noche, más bien, instruí al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, porque, quiero ser muy claro en esto, nada, nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer".

La autoridad de Gobierno recalcó que se busca "erradicar la violencia del fútbol" y "ojalá, de todas las dimensiones de la sociedad".

"El fútbol es una fiesta y tiene que volver a ser una fiesta. No queremos que esté tomado por un grupo pequeño de personas que arruina esa fiesta que tiene que ser familiar", sostuvo.

Además de la concurrencia del ministro Elizalde, el Gobierno reforzó la labor consular en Buenos Aires con funcionarios que se trasladaron desde Santiago.

"Independiente de las responsabilidades que tendrá que establecer la justicia, como Presidente de la República, mi deber es velar por la integridad y el respeto de los derechos de todos los chilenos y chilenas, y por eso he enviado a nuestro ministro del Interior para que se cerciore de aquello, tanto en el hospital como la comisaría", manifestó Boric.