Presidente de Independiente: Corresponde una sanción al club chileno
"Independiente no tuvo nada que ver", aseguró Néstor Grindetti.
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se refirió con dureza a los violentos incidentes que obligaron a suspender el duelo de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile en Avellaneda, responsabilizando directamente a la parcialidad visitante.
"Esto es una cosa de una violencia inusitada que nunca vi. Absolutamente injustificada, porque el partido no daba para eso. Estoy con bronca, amargado y angustiado porque el público de Independiente no se merecía una cosa así", señaló el dirigente en diálogo con TyC Sports.
En esa misma tónica, sostuvo: "Independiente no tuvo nada que ver. Acá está claro el comienzo y la continuidad del problema con un solo público. De hecho, hay 90 detenidos que son hinchas de la U. Hay un claro responsable y lo vamos a defender en todas las instancias".
"Si hay que viajar a Paraguay (la sede de la Conmebol), vamos a hacerlo. Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación total de la responsabilidad de Independiente", agregó.
Consultado por el operativo de seguridad, Grindetti recalcó que: "Se hace una reunión de seguridad con Conmebol, el equipo visitante y el local. Era una tribuna completa, no compartida".
"Cuando fuimos a Chile, la gente de Independiente se comportó de manera impecable. Lo que no se puede prever es cuando los comportamientos salen de los parámetros normales, de un público absolutamente desquiciado", cerró.
