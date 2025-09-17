Referente de Alianza que estuvo en 2010 espera por la revancha ante la U

El exdelantero de Alianza Lima José Carlos Fernández, protagonista del recordado duelo ante Universidad de Chile en la Copa Libertadores de 2010 espera que en la llave de Copa Sudamericana el cuadro "íntimo" se cobre revancha ante los azules.

En dicha oportunidad el elenco que dirigía Gerardo Pelusso, que se había impuesto en la ida por 1-0, consiguió la igualdad en el último minuto del tiempo reglamentario de la revancha gracias a un controvertido gol de Felipe Seymour que quedó grabado en la mente del denominado "Zlatan Peruano".

"Fue raro que el juez de línea marque el gol y el árbitro vaya y lo convalide, eso nunca se vio. En otros casos, el árbitro anula un gol y el juez de línea lo corrige porque tiene una mejor posición, pero acá fue lo contrario", dijo el ídolo limeño en conversación con TV Perú Deportes.

Ante ello espera que el club peruano tenga su revancha: "Venganza es una palabra muy fuerte para mí, pero sí sería lindo cobrarnos la revancha tras esa eliminación injusta", expresó.

"Será un partido lindo para ir a verlo. No tengo ninguna duda que la gente lo vivirá a mil, sobre todo con este condimento que vuelve a nacer desde ese partido que todos los aliancistas estamos recordando", añadió.