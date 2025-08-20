Revancha de la U e Independiente se suspendió por brutales incidentes en Avellaneda

Graves incidentes entre las barras de Universidad de Chile e Independiente en Argentina obligaron a suspender su partido de vuelta en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras apenas un par de minutos del segundo tiempo.

Luego de un reñido primer tiempo, que estaba empatado 1-1 con goles de Lucas Assadi (11') para la U y Santiago Montiel (27') en el equipo local, comenzaron los incidentes.

La segunda etapa se retrasó algunos minutos por un intercambio de proyectiles entre ambas barras. Primero hubo agresiones entre las bandeja superior –donde estaban los chilenos– e inferior del sector, a lo que se sumaron los barristas rojos desde uno de los codos.

Se hizo un primer llamado a desalojar el sector visitante para arrancar el complemento. Unos instantes después el juez uruguayo Gustavo Tejera decidió dar inicio a la segunda etapa, pero este solo duró dos minutos antes de ser interrumpido.

Butacas, trozos de elementos del baño y asientos incendiados volaron en Avellaneda. En medio de los reiterados anuncios por el desalojo, la violencia escaló hasta dar rienda suelta a brutales episodios contra la fanaticada chilena.

- Más detalles en instantes.