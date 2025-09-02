Se espera resolución tras alegatos en Conmebol: Expusieron los presidentes de la U e Independiente

Los presidentes de Universidad de Chile e Independiente, Michael Clark y Néstor Grindetti, presentaron este martes en Asunción, Paraguay, sus alegatos ante la Comisión Disciplinaria de Conmebol, por los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un partido que se tuvo que cancelar debido a violentos incidentes entre las barras de ambos equipos.

Según información de Doble Amarilla, la audiencia se extendió por más de tres horas, con ambas partes presentando argumentos para respaldar sus respectivos descargos, aunque Independiente entregó nuevos antecedentes sobre el caso.

El Tribunal de Conmebol, tras la exposición de los alegatos, aclaró que se tomará unos días para analizar los fundamentos de cara a una resolución final, sin dar pistas ni fecha concreta sobre aquello.

La Comisión Disciplinaria, de acuerdo al citado medio, estará compuesta por Eduardo Gross Brown (Paraguay), Amarilis Belisario (Venezuela), Lucas Ribeiro (Brasil), mientras que Cristóbal Valdés (Chile) y Jorge Ignacio Moreno (Argentina) no podrán participar de la misma para no tomar decisiones arbitrarias.

Por su parte, Grindetti habló con ESPN Argentina tras la reunión y reiteró su defensa a su equipo: "Lo que hemos planteado es que entendemos que Independiente tiene que pasar, le corresponde que le den los puntos".

Sin embargo, evitó dar más detalles de la audiencia: "Hay un acuerdo de confidencialidad, fue todo en un ámbito de cordialidad. El Tribunal va a decidir o días. Ahora hay que esperar".