Atlético Mineiro, club que dirige el argentino Jorge Sampaoli y que cuenta con el defensor chileno Iván Román en sus filas, consiguió superar 3-1 en Belo Horizonte al Independiente del Valle de Matías Fernández y avanzó con un global de 4-2 a la final de la Copa Sudamericana 2025, donde aguarda por el vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Lanús.

