Sudamericana: Atlético Mineiro salvó agónico empate ante I. del Valle y dejó abierta la llave de semis

Atlético Mineiro rescató un agónico empate 1-1 ante Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil de Quito y dejó abierta la llave de semifinales en la Copa Conmebol Sudamericana, que se resolverá la próxima semana en Brasil

En un vertiginoso comienzo del elenco ecuatoriano, Ruan Tressoldi bajó dentro del área a Patrik Mercado y, tras una revisión en el VAR, el juez del compromiso estimó penal para los locales.

A los 11' Júnior Sornoza transformó el lanzamiento desde los 12 pasos por la apertura de la cuenta y sentenció la ventaja por 1-0 del elenco de Quito, que contó con el defensor chileno Matías Fernández de titular.

En el complemento, el club de Belo Horizonte, dirigido por Jorge Sampaoli y con Iván Román en la banca, salió en busca del empate, pero ante la resistencia de Independiente del Valle las acciones se comenzaron a trabar en la disputa en mitad de cancha, generando transiciones largas para asegurar la posesión de balón.

Cuando todo parecía que terminaba bajo control para el "matagigantes", Dudu aprovechó una pelota servida al lado por Hulk para marcar el 1-1 final a los 90+1'.

El partido de vuelta, en el cual se conocerá al primer finalista de la Copa Sudamericana, está programado para el martes 28 de octubre a las 21:30 horas (00:30 GMT) en la Arena MRV en tierras cariocas.

Por la otra llave, Universidad de Chile recibe a Lanús el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Nacional y podrás seguir los detalles en la transmisión de Cooperativa Deportes y en el Marcador Virtual de Cooperativa.