Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Sudamericana: Lanús empató el global en la agonía y eliminó a Central Córdoba vía penales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fluminense será el rival del conjunto granate.

 Lanús (X)
Lanús logró una sufrida clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana en su cruce de argentinos ante Central Córdoba, que se definió en la agonía de la llave.

Una llamativa incidencia fue el corte de luz que paró unos segundos el primer tiempo, aunque el desliz en el estadio se solucionó rápidamente.

Los de Santiago del Estero mantuvieron su mínima ventaja hasta el minuto 90+1, cuando Dylan Aquino, ayudado por un rebote en Yuri Casermeiro, puso el 1-0 en la revancha y el 1-1 global que mandó todo a los penales.

Central Córdoba erró sus dos primeros servicios, ejecutados por Gastón Verón y Braian Cufré, y Marcelino Moreno marcó el tiro que selló el avance de Lanús por 4-2 en la tanda.

Así, los granates enfrentarán a Fluminense, que despachó a América de Cali con un total de 4-1. Además, la Copa solo espera por la resolución administrativa entre Independiente y Universidad de Chile para completar sus cruces de cuartos de final.

