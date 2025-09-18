U. de Chile igualó ante Alianza Lima y quedó abierta la llave por cuartos de la Copa Sudamericana

Pese a contar con superioridad numérica, Universidad de Chile no consiguió romper el 0-0 en su visita a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana, manteniendo abierta la llave hasta la revancha del próximo jueves en Coquimbo.

Los "azules", que llegaban al Estadio "Alejandro Villanueva" tras una gran victoria ante Colo Colo por la Supercopa, no lograron replicar ese ímpetu frente a un duro rival que endureció el partido desde el arranque.

Si bien Maximiliano Guerrero celebró un tempranero tanto (5') para la visita, este fue anulado. El VAR detectó una posición adelantada del delantero nacional justo en el momento de la habilitación de Lucas Assadi.

Acto seguido, los de Néstor Gorosito tomaron la iniciativa y comenzaron a exigir constantemente a Gabriel Castellón. En ese contexto, Fernando Gaibor (44') sufrió la misma suerte, viendo cómo sus festejos eran frenados por una mano cobrada por el VAR al inicio de la jugada.

En el segundo tiempo, la tensión acumulada en la primera mitad se mantuvo. Carlos Zambrano fue el protagonista de esta etapa, primero al recibir una amarilla (48') y luego al ser expulsado por una falta sobre Charles Aránguiz (63').

Con un hombre menos, los locales reajustaron su defensa ante una U que intensificó su ataque. Sin embargo, la única chance clara para los de Gustavo Álvarez la tuvo Felipe Salomoni (76'), quien remató, pero un defensor evitó el gol sobre la línea de la portería.

Pese a la insistencia del "Romántico Viajero", el empate se selló sobre el final, postergando la definición para la revancha que se disputará el jueves 25 de septiembre en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", a partir de las 21:30 horas.