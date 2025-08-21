U. de Chile lanzó contundente comunicado por "golpiza brutal e inhumana" contra sus hinchas

A través de un duro comunicado oficial, el club Universidad de Chile condenó la "brutal e inhumana golpiza" que sufrieron sus hinchas en Argentina, en lo que calificó como "uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol".

El club informó que, tras la cancelación del partido con Independiente por parte de Conmebol, su presidente Michael Clark, encabezó una comitiva que recorrió de madrugada los hospitales para constatar el estado de los heridos.

La institución azul acusó una "falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía", detallando que hinchas locales ingresaron sin obstáculos al sector visitante para atacar a los fanáticos chilenos.

Además, denunciaron que los agresores destrozaron los vidrios del bus del plantel e intentaron ingresar al camarín para agredir a los jugadores, y cuestionaron que, pese a las crudas imágenes, haya "un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local".

El comunicado detalla las gestiones realizadas para apoyar a las víctimas: De los 19 hospitalizados, 16 fueron dados de alta, mientras que el paciente más grave mejoró notablemente tras una operación por fractura de cráneo.

Asimismo, el club envió un director para brindar apoyo legal y destacó la ayuda de la cónsul chilena para verificar la situación de los detenidos en las comisarías de Avellaneda.

Finalmente, Universidad de Chile reafirmó que "lo deportivo pasa a un segundo plano cuando hay vidas humanas comprometidas".

Sin embargo, adelantaron que, una vez resuelta la situación de los afectados, harán "todo lo posible porque prime la justicia", exigiendo que se castigue con todo el rigor a los violentos y se sancione a los responsables de la fallida organización del evento.

Revisa el comunicado:

La golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas la noche del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol.

Una vez que CONMEBOL canceló el partido por falta de garantías del equipo organizador y de las autoridades locales, nuestro Club se enfocó en conocer la situación de nuestros fanáticos afectados.

En medio de rumores sobre muertes y sin información oficial de parte de las autoridades, una comitiva encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo, recorrió de madrugada los tres hospitales de la zona de Avellaneda y Sarandí donde fueron derivados nuestros seguidores. Gracias a eso se pudo comprobar que, por un milagro, no hubo víctimas fatales.

Viajó en la madrugada del jueves desde Santiago el director José Ramón Correa, con el objetivo de brindar el apoyo legal que le estamos dando en este momento a las víctimas. Cuando nuestra delegación deportiva regresaba a Santiago, el equipo de dirigentes y ejecutivos fue nuevamente a visitar los hospitales Fiorito, Presidente Perón y Wilde, donde recibieron noticias alentadoras. De los 19 hospitalizados, 16 habían sido dados de alta y el paciente con riesgo vital pasó a cuidados intensivos gracias a una notable mejoría tras una operación por fractura de cráneo.

También se constató la situación de los hinchas detenidos en la tercera y cuarta comisarías de Avellaneda, en donde también agradecemos y valoramos la enorme ayuda brindada por la cónsul chilena en Buenos Aires, Andrea Concha.

El Club le ha transmitido a los medios de comunicación todos los detalles sobre la identidad de los hinchas detenidos y lesionados para que los familiares y cercanos de estos tengan certeza ante la escasa información oficial.

Tal como lo ha dicho nuestro presidente en sus diversas vocerías hoy, lo deportivo pasa a un segundo plano cuando hay vidas humanas comprometidas. Cuando se resuelvan las situaciones que afectan a nuestra gente, se verán los temas deportivos en donde la U hará todo lo posible porque prime la justicia, se castigue con todo el rigor de la ley a los violentos y se sancione a quienes no cumplieron con el deber de organizar adecuadamente un partido.

El jueves a mediodía hubo una reunión con el embajador José Antonio Viera-Gallo, a quien se le agradeció por las gestiones hechas y se le transmitió el agradecimiento de la U al gobierno por las acciones tomadas, incluido el viaje del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en favor de nuestros hinchas.

A través de registros ampliamente difundidos por medios de comunicación y redes sociales se aprecia nítidamente la falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía, quienes en ningún momento garantizaron la seguridad de nuestros hinchas y nuestra delegación.

Hubo hinchas de Independiente que ingresaron sin obstáculos al sector destinado a la visita, atacando a los pocos seguidores azules que permanecían ahí. Se registraron hechos de extrema violencia e inhumanidad, imposibles de detallar en este comunicado por su crudeza. También destrozaron los vidrios de nuestro bus e intentaron ingresar al camarín para agredir a nuestros jugadores. Nos llama la atención que, con las crudas imágenes de violencia que han circulado en todos los medios, haya un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local.

Como Club siempre hemos condenado la violencia. Nuestra preocupación en estos momentos sigue enfocada en todas las personas que se vieron afectadas, en ayudar a que haya justicia y que la barbarie de Avellaneda no se produzca nunca más.