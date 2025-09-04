U. de Chile pasó a cuartos de Copa Sudamericana: Conmebol descalificó a Independiente

A través de su sitio web oficial, la Conmebol publicó la resolución sobre el cancelado partido de Universidad de Chile ante Independiente en Argentina por la Copa Sudamericana, que se suspendió al inicio del segundo tiempo por violentos incidentes en las tribunas.

La Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana dispuso el avance directo de los azules a cuartos de final, pues el conjunto trasandino quedó descalificado de la competencia, junto a una multa de 150.000 dólares.

El fallo también sentenció que la U tendrá que jugar a puertas cerradas sus próximos siete partidos de local en torneos Conmebol, sumados a siete duelos de visita sin su hinchada.

El conjunto nacional además recibió el mismo castigo económico de 150.000 dólares, que se restarán del pago por televisación. Otra medida es la exhibición de un mensaje contra el racismo, discriminación y violencia.

De esta manera, Universidad de Chile enfrentará al club peruano Alianza Lima, que espera expectante por su rival. La ida será en Perú el jueves 18 de septiembre, mientras la revancha será una semana después, el día 25 en Chile.

La Conmebol aclaró que el plazo de siete días corridos para apelar únicamente será para las sanciones respecto a los artículos que castigan en la vía económica, sin posibilidad de que los argentinos puedan recurrir sobre la resolución deportivva.