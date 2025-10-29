U. de Chile tuvo su último entrenamiento antes del viaje a Argentina

Universidad de Chile realizó este miércoles su último entrenamiento en el Centro Deportivo Azul antes de viajar a Buenos Aires para enfrentar a Lanús.

El duelo es válido por la revancha de las semifinales de la Sudamericana.

El plantel se trasladará a Argentina durante las próximas horas para concentrarse en el partido decisivo.

El equipo dirigido por Gustavo Alvarez afina los últimos detalles para buscar la clasificación a la final continental, tras igualar 2-2 en el partido de ida disputado en Santiago.

Una de las principales preocupaciones para el cuerpo técnico es la sensible baja del volante Lucas Assadi, quien sufrió un desgarro y se perderá el resto de la temporada. Su ausencia obliga al entrenador a buscar variantes para mantener el poder ofensivo del equipo.

El crucial encuentro se disputará este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús. Por disposición de las autoridades, el partido se jugará sin hinchas de Universidad de Chile en las gradas. La medida obedece a una sanción impuesta luego de los incidentes ocurridos en el partido contra Independiente.

El ganador de la llave entre chilenos y argentinos se enfrentará en la gran final del torneo a Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. El equipo brasileño selló su clasificación este martes tras vencer a Independiente del Valle en su respectiva semifinal.

El cuerpo técnico de Universidad de Chile tiene planificado el arribo a Buenos Aires, donde quedarán concentrados a la espera del trascendental partido que definirá a otro de los finalistas.