Un viejo conocido: Conmebol designó a Anderson Daronco para la semifinal de la U ante Lanús

Conmebol designó este viernes a los árbitros que impartirán justicia en la ida de semifinales de Copa Sudamericana que protagonizarán Universidad de Chile y Lanús, y será un viejo conocido quien estará a cargo el jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional.

De acuerdo al comunicado, Anderson Daronco liderará un equipo arbitral completamente brasileño la noche del jueves 23, desde las 19:00 horas (22:00 GMT).

Los asistentes serán Danilo Manis y Bruno Boschilia; el cuarto árbitro será Rafael Klein, y en el VAR estarán Rodolpho Toski, Pablo Goncalves y Rodrigo Correa.

Daronco ya había arbitrado uno de los partidos de la U en la Copa Sudamericana este año, el triunfo sobre Independiente por 1-0 en el Nacional, en la ida de octavos.

Además, en 2019 también le tocó arbitrar a los azules, en una caída como visita ante Melgar en la Copa Libertadores.

Todos los detalles de la semifinal de la U ante Lanús los podrás seguir en nuestras plataformas.