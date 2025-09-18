[VIDEO] Como en 2015: Zambrano fue expulsado en Alianza Lima por fuerte falta a Aránguiz

El defensa Carlos Zambrano fue expulsado este jueves en el duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile, por un codazo a Charles Aránguiz en el segundo tiempo de duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En el minuto 64, Zambrano fue con el brazo en alto y golpeó el rostro del "Príncipe", provocando que el árbitro Ramón Abbati le mostrara la tarjeta amarilla, la segunda en el encuentro.

Como dato curioso, una situación similar ocurrió hace 10 años, en la semifinal entre La Roja y Perú en la Copa América de 2015 que se disputó en Chile, cuando Zambrano fue expulsado por un planchazo en la espalda a Aránguiz.

Revisa la expulsión de Zambrano este jueves en Lima:

¡EXPULSADO ZAMBRANO! Por este codazo, el defensor vio la segunda amarilla y Alianza Lima queda con 10 ante U. de Chile.



Y esta fue la expulsión hace 10 años en la Copa América 2015: