Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Con una mano en la jugada previa: El polémico gol de Lanús a la U en la Sudamericana

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "azules" reclamaron una mano de "Toto" Salvio al inicio de la acción.

[VIDEO] Con una mano en la jugada previa: El polémico gol de Lanús a la U en la Sudamericana
En portada

Lanús dio el primer golpe frente a Universidad de Chile en la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana gracias a un polémico gol de Rodrigo Castillo (62').

No obstante, los "azules" reclamaron con todo una mano de Eduardo Salvio al inicio de la acción que terminó con el 1-0 en Argentina.

Pese al reclamo, el VAR validó el gol en el chequeo, y ni siquiera llamó al árbitro venezolano Alexis Herrera para que revisara e intepretara la jugada.

