[VIDEO] Con una mano en la jugada previa: El polémico gol de Lanús a la U en la Sudamericana
Los "azules" reclamaron una mano de "Toto" Salvio al inicio de la acción.
Lanús dio el primer golpe frente a Universidad de Chile en la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana gracias a un polémico gol de Rodrigo Castillo (62').
No obstante, los "azules" reclamaron con todo una mano de Eduardo Salvio al inicio de la acción que terminó con el 1-0 en Argentina.
Pese al reclamo, el VAR validó el gol en el chequeo, y ni siquiera llamó al árbitro venezolano Alexis Herrera para que revisara e intepretara la jugada.
¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025
Ni siquiera hace falta var para ver la mano de Salvio, que primero corta un ataque en el borde del área y después termina en gol de Lanús. pic.twitter.com/TbQtmciZ2t— Pasión infinita (@Pa_infinita) October 30, 2025