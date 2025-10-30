[VIDEO] Con una mano en la jugada previa: El polémico gol de Lanús a la U en la Sudamericana

Lanús dio el primer golpe frente a Universidad de Chile en la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana gracias a un polémico gol de Rodrigo Castillo (62').

No obstante, los "azules" reclamaron con todo una mano de Eduardo Salvio al inicio de la acción que terminó con el 1-0 en Argentina.

Pese al reclamo, el VAR validó el gol en el chequeo, y ni siquiera llamó al árbitro venezolano Alexis Herrera para que revisara e intepretara la jugada.

¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!



