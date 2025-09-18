[VIDEO] El gol anulado a la U ante Alianza Lima por fuera de juego de Maxi Guerrero

Universidad de Chile salió con todo en el partido contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana y en los primeros minutos tuvo un gol anulado de Maximiliano Guerrero.

Lucas Assadi metió el pase al puntero, quien soltó un derechazo, pero todo fue invalidado por el árbitro brasileño Ramón Abatti, ya que Guerrero estaba en fuera de juego.

Revisa el gol anulado a la U: