Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.0°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] El gol anulado a la U ante Alianza Lima por fuera de juego de Maxi Guerrero

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El delantero había soltado un derechazo, pero todo fue invalidado.

[VIDEO] El gol anulado a la U ante Alianza Lima por fuera de juego de Maxi Guerrero
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile salió con todo en el partido contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana y en los primeros minutos tuvo un gol anulado de Maximiliano Guerrero.

Lucas Assadi metió el pase al puntero, quien soltó un derechazo, pero todo fue invalidado por el árbitro brasileño Ramón Abatti, ya que Guerrero estaba en fuera de juego.

Revisa el gol anulado a la U: 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada