[VIDEO] El gol anulado a la U ante Alianza Lima por fuera de juego de Maxi Guerrero
El delantero había soltado un derechazo, pero todo fue invalidado.
Universidad de Chile salió con todo en el partido contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana y en los primeros minutos tuvo un gol anulado de Maximiliano Guerrero.
Lucas Assadi metió el pase al puntero, quien soltó un derechazo, pero todo fue invalidado por el árbitro brasileño Ramón Abatti, ya que Guerrero estaba en fuera de juego.
Revisa el gol anulado a la U:
¡GUERRERO ANOTABA EL PRIMERO DE LA U, PERO...— ESPN Chile (@ESPNChile) September 19, 2025
El ariete azul convertía el 1-0 parcial ante Alianza Lima tras gran jugada de Assadi, pero estaba en claro offside y la anotación fue anulada.
