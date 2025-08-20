Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] El instante en que los hinchas de Independiente forzaron el ingreso a la tribuna de la U

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La fanaticada del cuadro local colmó las puertas para abrirse paso a la tribuna.

Un registro difundido a través de redes sociales captó justo el instante en que los hinchas de Independiente forzaron las puertas para ingresar a la tribuna donde estaban los hinchas de Universidad de Chile, quienes habían sido llamados a ser desalojados del Estadio Libertadores de América.

Revisa el video a continuación:

