[VIDEO] El instante en que los hinchas de Independiente forzaron el ingreso a la tribuna de la U
La fanaticada del cuadro local colmó las puertas para abrirse paso a la tribuna.
La fanaticada del cuadro local colmó las puertas para abrirse paso a la tribuna.
Un registro difundido a través de redes sociales captó justo el instante en que los hinchas de Independiente forzaron las puertas para ingresar a la tribuna donde estaban los hinchas de Universidad de Chile, quienes habían sido llamados a ser desalojados del Estadio Libertadores de América.
Revisa el video a continuación:
"Independiente"— ¿Por qué tendencia? (@porqueTTen_X) August 21, 2025
Porque la barra del club de Avellaneda corrió a los chilenos en la tribuna visitante.pic.twitter.com/5tzViJvcKY
🇦🇷🇨🇱 ANTES que la barra de Independiente entre a la tribuna de Universidad De Chile, tuvieron un enfrentamiento con miembros de Los De Abajo, en las escaleras y afuera de la tribuna. pic.twitter.com/VkqYeMJLc2— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 21, 2025
🇦🇷🇨🇱— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 21, 2025
VIDEO 1: Los De Universidad De Chile, esperando que los de Independiente rompan la puerta, uno de ellos muestra un CUCHILLO.
VIDEO 2: Del otro lado, la Barra de Independiente rompiendo la puerta para entrar.
VIDEO CITADO: Lo que pasó cuando se quedaron cara a cara. https://t.co/DGgUxLmvbd pic.twitter.com/IFoE1B3rSn