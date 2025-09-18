[VIDEO] El VAR salvó a la U con gol anulado a Alianza Lima por una mano previa

Universidad de Chile se salvó del gol de Alianza Lima en los minutos finales del primer tiempo, luego que el árbitro Ramón Abatti invalidara una anotación del cuadro peruano tras revisar el VAR.

En el minuto 44, Fernando Gaibor aprovechó las licencias defensivas del "chuncho" y con un derechazo superó la débil resistencia del arquero Gabriel Castellón, desatando la alegría del público local.

Sin embargo, desde la cabina del VAR avisaron al juez brasileño de una mano previa de Kevin Quevedo, y tras revisar la acción, decidió anular el gol y mantener el marcador 0-0 en el duelo de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Revisa el gol anulado a Alianza Lima: