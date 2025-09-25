Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] La U estiró su ventaja sobre Alianza Lima con un golazo de zurda de Javier Altamirano

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El volante soltó un remate desde fuera del área para el segundo de los azules en Coquimbo.

[VIDEO] La U estiró su ventaja sobre Alianza Lima con un golazo de zurda de Javier Altamirano
Universidad de Chile estiró su ventaja a 2-0 ante Alianza Lima en Coquimbo, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con un golazo de zurda de Javier Altamirano.

En el minuto 50, el volante de los azules se acomodó con la pelota fuera del área y soltó el latigazo, inatajable para el arquero Martín Viscarra.

Revisa el golazo de Altamirano: 

