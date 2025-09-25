[VIDEO] La U estiró su ventaja sobre Alianza Lima con un golazo de zurda de Javier Altamirano
El volante soltó un remate desde fuera del área para el segundo de los azules en Coquimbo.
Universidad de Chile estiró su ventaja a 2-0 ante Alianza Lima en Coquimbo, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con un golazo de zurda de Javier Altamirano.
En el minuto 50, el volante de los azules se acomodó con la pelota fuera del área y soltó el latigazo, inatajable para el arquero Martín Viscarra.
Revisa el golazo de Altamirano:
¡GOLAZO DE UNIVERSIDAD DE CHILE!— DSPORTS (@DSports) September 26, 2025
Altamirano sacó un gran zurdazo y metió el 2-0 sobre Alianza Lima en 6' del complemento.
Los Azules toman la ventaja con un 2-0 en el global.
CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/NScbLfGjkU