Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] La U lamentó gol anulado de Felipe Salomoni ante Lanús tras revisión del VAR

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El árbitro Alexis Herrera decidió invalidar por un fuera de juego de Di Yorio.

Universidad de Chile lamentó un gol anulado de Felipe Salomoni ante Lanús en el segundo tiempo de la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana, por un fuera de juego de Lucas Di Yorio.

Di Yorio participó en las acciones en el inicio de la jugada, cuando la U estaba peleando por recuperar la pelota, y tras centro desde la derecha, Salomoni había rematado para silenciar el recinto local.

Sin embargo, el árbitro venezolano Alexis Herrera revisó el VAR y determinó por invalidar la conquista del cuadro chileno.

Las + leídas
