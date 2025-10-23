Síguenos:
[VIDEO] Rodrigo Castillo aprovechó las licencias de la U y marcó dos veces para Lanús

El jugador del cuadro argentino aprovechó un error en la salida de los azules.

[VIDEO] Rodrigo Castillo aprovechó las licencias de la U y marcó dos veces para Lanús
El atacante de Lanús Rodrigo Castillo aprovechó una mala salida de Universidad de Chile y clavó un golazo de larga distancia para el 1-0 en la semifinal de ida de Copa Sudamericana que se disputa en el Estadio Nacional.

Algunos minutos más tarde, el propio Castillo recibió en la boca del arco tras una gran jugada de Eduardo Salvio y aumentó la ventaja visitante.

- Revisa los goles del cuadro argentino:

