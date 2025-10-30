Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.9°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] ¿Y la roja? Agustín Cardozo sólo recibió amarilla por una fuerte patada a Javier Altamirano

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El jugador del cuadro argentino sólo recibió una amonestación.

[VIDEO] ¿Y la roja? Agustín Cardozo sólo recibió amarilla por una fuerte patada a Javier Altamirano
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La revancha entre Universidad de Chile y Lanús en la semifinal de la Copa Sudamericana tuvo una polémica en los primeros minutos, ya que el árbitro venezolano Alexis Herrera sólo amonestó con tarjeta amarilla a Agustín Cardozo por una fuerte patada a Javier Altamirano, una jugada en donde los azules pidieron la expulsión.

Revisa la jugada a continuación:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada