[VIDEO] ¿Y la roja? Agustín Cardozo sólo recibió amarilla por una fuerte patada a Javier Altamirano
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El jugador del cuadro argentino sólo recibió una amonestación.
La revancha entre Universidad de Chile y Lanús en la semifinal de la Copa Sudamericana tuvo una polémica en los primeros minutos, ya que el árbitro venezolano Alexis Herrera sólo amonestó con tarjeta amarilla a Agustín Cardozo por una fuerte patada a Javier Altamirano, una jugada en donde los azules pidieron la expulsión.
Revisa la jugada a continuación:
