[VIDEO] ¿Y la roja? Agustín Cardozo sólo recibió amarilla por una fuerte patada a Javier Altamirano

La revancha entre Universidad de Chile y Lanús en la semifinal de la Copa Sudamericana tuvo una polémica en los primeros minutos, ya que el árbitro venezolano Alexis Herrera sólo amonestó con tarjeta amarilla a Agustín Cardozo por una fuerte patada a Javier Altamirano, una jugada en donde los azules pidieron la expulsión.

Revisa la jugada a continuación: