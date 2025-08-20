Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEOS] ¡Graves incidentes! Barristas de la U causaron destrozos y agredieron a hinchas de Independiente

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los hinchas azules rompieron butacas, prendieron fuego y lanzaron proyectiles a los fanáticos locales.

[VIDEOS] ¡Graves incidentes! Barristas de la U causaron destrozos y agredieron a hinchas de Independiente
El duelo de Universidad de Chile e Independiente se detuvo a pocos minutos del inicio del segundo tiempo en el Estadio Libertadores de América, debido a graves incidentes protagonizados por los barristas del cuadro azul.

Los incidentes comenzaron durante el primer tiempo, con barristas destrozando asientos y lanzándolos hacia la tribuna donde estaban los hinchas locales.

Posteriormente, cuando los equipos volvieron a la cancha en la segunda parte, el panorama empeoró, ya que hubo lanzamiento de bombas de estruendo y los barristas azules incluso prendieron fuego en algunas butacas. 

Varios hinchas de Independiente quedaron heridos por los incidentes e incluso ingresaron a la cancha en busca de ayuda.

Debido a los incidentes, se solicitó a todos los hinchas de la U desalojar el recinto de Avellaneda, con el fin de poder reanudar el encuentro.

El duelo, de momento, quedó en suspensión provisoria y los jugadores de ambos equipos tuvieron que retirarse a los camarines, igual que el cuerpo arbitral de Gustavo Tejera, quien deberá decidir si el partidos continuará o si se suspender de forma definitiva.

