[VIDEOS] ¡Graves incidentes! Barristas de la U causaron destrozos y agredieron a hinchas de Independiente
Los hinchas azules rompieron butacas, prendieron fuego y lanzaron proyectiles a los fanáticos locales.
El duelo de Universidad de Chile e Independiente se detuvo a pocos minutos del inicio del segundo tiempo en el Estadio Libertadores de América, debido a graves incidentes protagonizados por los barristas del cuadro azul.
¡ATENCIÓN! LOS HINCHAS DE U. DE CHILE PRENDEN FUEGO LAS BUTACAS EN LA TRIBUNA DEL LIBERTADORES DE AMÉRICA. pic.twitter.com/WNFKRBm77H— SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2025
LOCURA TOTAL | Un hincha de Universidad de Chile arrojó una bomba de estruendo a la Garganta Número 1 del Estadio de #Independiente.— Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido) August 21, 2025
¿Qué hace la @CONMEBOL? Un verdadero papelón. pic.twitter.com/OvkVh9HBj6
Hinchas de Universidad de Chile rompiendo y tirando butacas hacia la tribuna de Independiente.— maArtiNna (@litwinoowM) August 21, 2025
Increíble que sigan pasando estas cosas y que la seguridad no haga nada. pic.twitter.com/r8bhl3H0nb
Los incidentes comenzaron durante el primer tiempo, con barristas destrozando asientos y lanzándolos hacia la tribuna donde estaban los hinchas locales.
Posteriormente, cuando los equipos volvieron a la cancha en la segunda parte, el panorama empeoró, ya que hubo lanzamiento de bombas de estruendo y los barristas azules incluso prendieron fuego en algunas butacas.
Varios hinchas de Independiente quedaron heridos por los incidentes e incluso ingresaron a la cancha en busca de ayuda.
Debido a los incidentes, se solicitó a todos los hinchas de la U desalojar el recinto de Avellaneda, con el fin de poder reanudar el encuentro.
El duelo, de momento, quedó en suspensión provisoria y los jugadores de ambos equipos tuvieron que retirarse a los camarines, igual que el cuerpo arbitral de Gustavo Tejera, quien deberá decidir si el partidos continuará o si se suspender de forma definitiva.
IMÁGENES DE LA VIOLENCIA DE LOS HINCHAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 👎— Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025
➡️ Butacas por el aire e hinchas de Independiente heridos
📸 Marcelo Carroll pic.twitter.com/XPBlO4LLY7
❌ INCIDENTES EN AVELLANEDA— TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025
La parcialidad de la U. de Chile comenzó a arrojar proyectiles a los fanáticos del Rojo, al punto que la voz del estadio ordenó que directamente se retiren los hinchas chilenos.
Rompieron butacas para arrojarlas y también violentaron un cuarto de… pic.twitter.com/gb8rTYzpUB