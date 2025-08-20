[VIDEOS] ¡Graves incidentes! Barristas de la U causaron destrozos y agredieron a hinchas de Independiente

El duelo de Universidad de Chile e Independiente se detuvo a pocos minutos del inicio del segundo tiempo en el Estadio Libertadores de América, debido a graves incidentes protagonizados por los barristas del cuadro azul.

¡ATENCIÓN! LOS HINCHAS DE U. DE CHILE PRENDEN FUEGO LAS BUTACAS EN LA TRIBUNA DEL LIBERTADORES DE AMÉRICA.

LOCURA TOTAL | Un hincha de Universidad de Chile arrojó una bomba de estruendo a la Garganta Número 1 del Estadio de #Independiente.



¿Qué hace la @CONMEBOL? Un verdadero papelón.

Hinchas de Universidad de Chile rompiendo y tirando butacas hacia la tribuna de Independiente.

Hinchas de Universidad de Chile rompiendo y tirando butacas hacia la tribuna de Independiente.

Increíble que sigan pasando estas cosas y que la seguridad no haga nada.

Los incidentes comenzaron durante el primer tiempo, con barristas destrozando asientos y lanzándolos hacia la tribuna donde estaban los hinchas locales.

Posteriormente, cuando los equipos volvieron a la cancha en la segunda parte, el panorama empeoró, ya que hubo lanzamiento de bombas de estruendo y los barristas azules incluso prendieron fuego en algunas butacas.

Varios hinchas de Independiente quedaron heridos por los incidentes e incluso ingresaron a la cancha en busca de ayuda.

Debido a los incidentes, se solicitó a todos los hinchas de la U desalojar el recinto de Avellaneda, con el fin de poder reanudar el encuentro.

El duelo, de momento, quedó en suspensión provisoria y los jugadores de ambos equipos tuvieron que retirarse a los camarines, igual que el cuerpo arbitral de Gustavo Tejera, quien deberá decidir si el partidos continuará o si se suspender de forma definitiva.

IMÁGENES DE LA VIOLENCIA DE LOS HINCHAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 👎



➡️ Butacas por el aire e hinchas de Independiente heridos



IMÁGENES DE LA VIOLENCIA DE LOS HINCHAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 👎

➡️ Butacas por el aire e hinchas de Independiente heridos