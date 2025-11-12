Copiapó aplicó derecho de admisión a hincha involucrado en graves incidentes

Diez días transcurrieron desde que se definió el título en la Liga de Ascenso y, con el dictamen que dejó a Deportes Copiapó como el segundo clasificado, esta jornada el conjunto nortino anunció acciones contra el hincha que protagonizó la trifulca ante Universidad de Concepción.

"Se logró identificar al espectador que ingresó indebidamente al campo de juego, generando desórdenes durante el encuentro", comenzó el comunicado publicado por la institución a través de redes sociales.

Acto seguido, el escrito añadió: "Gracias a los sistemas de seguridad y control implementados por nuestra institución, fue posible determinar la identidad del infractor, a quien se le ha aplicado el Derecho de Admisión, quedando impedido de ingresar a futuros partidos del club".

"Deportes Copiapó reitera su compromiso con el juego limpio, la seguridad y el respeto dentro y fuera de la cancha, reafirmando que este tipo de conductas no representan los valores de nuestra hinchada ni de nuestra institución", cerraron.