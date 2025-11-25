Arbitro denunció incidentes y el "pasillo" de funcionarios de Coquimbo ante La Serena

El agónico triunfo del campeón Coquimbo Unido por 2-1 sobre Deportes La Serena en el clásico regional no estuvo exento de polémicas. El árbitro del encuentro, Miguel Araos, consignó graves incidentes en su informe, incluyendo el lanzamiento de proyectiles hacia la delegación visitante y una irregularidad en el protocolo de salida de los equipos.

Según el escrito del juez, "en el entretiempo y luego de finalizado el partido, simpatizantes del equipo local que se encontraban en la galería sur lanzan proyectiles tales como: piedras, butacas, monedas, intentado agredir a los jugadores y cuerpo técnico del equipo visita". Esta denuncia puede convertirse en sanciones para el club "Pirata".

Además, el informe detalló un "pasillo" irregular por parte del equipo local al momento de salir a la cancha. El documento señala que funcionarios de Coquimbo Unido se ubicaron "en el sector de túnel de ingreso, lo que no está permitido". También se denunció que al finalizar el encuentro, ingresaron a la cancha personas vestidas de civil, menores de edad y otros individuos no autorizados.

En el plano disciplinario, el partido también fue tenso. El técnico de Deportes La Serena, Mario Sciacqua, fue expulsado en el minuto 85 por "conducta inadecuada" tras desaprobar un cobro arbitral, gritando de forma prepotente: "Sos un desastre cagón, nos están robando el partido". Tanto él como su par de Coquimbo Unido, Esteban González, habían sido amonestados previamente por reclamos.