Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Botella de whisky en mano: Los alocados festejos del plantel de Coquimbo Unido

Nahuel Donadell transmitió en vivo la celebración sobre el bus en la ciudad.

Botella de whisky en mano: Los alocados festejos del plantel de Coquimbo Unido
En medio de los festejos por el histórico título de Coquimbo Unido, una de las transmisiones en vivo dejo ver la celebración del delantero Nahuel Donadell, quien estuvo con una botella de whisky en mano mientras cantaba en el bus que transportó al plantel por la ciudad.

