Claudio Bravo llenó de elogios a Diego Sánchez: "Dámelo siempre"
El histórico exarquero nacional destacó al portero de Coquimbo, que está ad portas de bajar su primera estrella.
Coquimbo Unido quedó a un paso de sellar el título tras vencer a O'Higgins con Diego Sánchez como figura al atajar un penal, actuación que sumada a su buena temporada le valió los elogios del histórico Claudio Bravo.
El excapitán de La Roja asistió al partido en Rancagua al recibir un homenaje del club local y conversó con la prensa a la salida del estadio.
"Es un lindo personaje, a mí dámelo siempre en los equipos. Es alegre y viene haciendo las cosas bien en nuestro fútbol hace años, ahora a las puertas de ser campeón del torneo nacional", resaltó Bravo.
Además, añadió que "hizo un partido brillante, con una jugada decisiva de cara a las pretensiones que tienen ellos para ser campeón. No me queda más que felicitarlo. Estuvimos hablando un rato antes de salir a la cancha, como su amigo lo felicito".
"No le dije nada de lo que debía hacer, es un tipo grande, con personalidad y sabe hacer las cosas de buena manera. Cada uno sabe cómo llevar las cosas, uno no debe ser invasivo", agregó.
Por último, el bicampeón de América con la Roja felicitó a Coquimbo. "Viene haciendo bien las cosas, hace tiempo no afloja", sostuvo, mientras que sobre el público que le mostraron, comentó: "Agradezco a Rancagua, son cariñosos y respetuosos. Yo venía a ver el partido y no a recibir un homenaje".