Constanza Solar contó la cábala con el "Mono" Sánchez: Hay buena onda y la energía fluye
La reportera comentó que es todo en tono de amistad.
La reportera comentó que es todo en tono de amistad.
La periodista de TNT Sports Constanza Solar tuvo palabras para la cábala que armaron junto al portero de Coquimbo Unido Diego Sánchez y aseguró que se trata de un beso que fue dando resultado a medida que el cuadro pirata avanzó rumbo al título.
"Fue casual, sin ponernos de acuerdo. Cada vez que nos veíamos en los partidos, él venía y me daba un beso", comentó la reportera de cancha a Las Últimas Noticias.
"Fue espontáneo, cuando se baja del bus, él me agarra la cabeza y me da el beso. Después yo pensé 'si gana, que se repita'", expresó.
El primer beso fue el 21 de junio cuando aún el equipo nortino daba dura lucha con sus rivales, y el último el domingo cuando Coquimbo logró su título con holgura respecto a sus competidores.
"Como yo también soy muy cabalera estuve de acuerdo en repetirlo", añadió Solar, quien aclaró que se encuentra en pareja.
Ver esta publicación en Instagram