Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Constanza Solar contó la cábala con el "Mono" Sánchez: Hay buena onda y la energía fluye

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La reportera comentó que es todo en tono de amistad.

Constanza Solar contó la cábala con el
Llévatelo:
La periodista de TNT Sports Constanza Solar tuvo palabras para la cábala que armaron junto al portero de Coquimbo Unido Diego Sánchez y aseguró que se trata de un beso que fue dando resultado a medida que el cuadro pirata avanzó rumbo al título.

"Fue casual, sin ponernos de acuerdo. Cada vez que nos veíamos en los partidos, él venía y me daba un beso", comentó la reportera de cancha a Las Últimas Noticias.

"Fue espontáneo, cuando se baja del bus, él me agarra la cabeza y me da el beso. Después yo pensé 'si gana, que se repita'", expresó.

El primer beso fue el 21 de junio cuando aún el equipo nortino daba dura lucha con sus rivales, y el último el domingo cuando Coquimbo logró su título con holgura respecto a sus competidores.

"Como yo también soy muy cabalera estuve de acuerdo en repetirlo", añadió Solar, quien aclaró que se encuentra en pareja.

 

