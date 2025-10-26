Coquimbo Unido aseguró la clasificación a la fase grupal de la Copa Libertadores

La victoria de Coquimbo Unido ante O'Higgins no solo le valió para acercarse a su primer título en la historia, sino que también le permitió asegurar el boleto para la fase grupal de la Copa Libertadores que se disputará en 2026.

El cuadro aurinegro alcanzó la línea de los 62 puntos a cinco fechas de finalizar la Liga de Primera, quedando distanciado a 14 de los 48 que posee Universidad Católica en el segundo lugar y a 18 de las 44 unidades que mantienen a los rancagüinos en el tercer puesto.

Dicho esto, los dirigidos por Esteban González estarán el próximo año sumando su segunda experiencia en la Copa Libertadores después de participar en la lejana edición de 1992. En dicha oportunidad quedaron eliminados en fase de grupos al ser colistas.

Además, el elenco "pirata" volverá a competir internacionalmente después de no hacerlo hace dos años. En 2024, participó de la fase grupal de la Copa Sudamericana luego de superar en la ronda previa a la UC y terminó tercero en una zona que incluyó a Sportivo Luqueño, RB Bragantino y un Racing que terminó alzando el título de ese año.