Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Coquimbo Unido buscará alargar el préstamo de Cristián Zavala

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro pirata no está dispuesto a ejercer la opción de compra del puntero.

Desde su llegada a mediados de año, Cristián Zavala se transformó en figura en el título logrado por Coquimbo Unido en la Liga de Primera, no obstante, desde el cuadro pirata no están dispuesto a ejercer la opción de compra del jugador perteneciente a Colo Colo.

De acuerdo a lo informado por ESPN, el futbolista debe volver al cuadro albo a la espera de decisiones respecto a su futuro.

Y si bien en el flamante campeón del fútbol chileno optarán por no ejercer la compra, desde la misma fuente indicaron que sí buscarán retener al futbolista a partir de otro medio.

La idea es ofrecerle al elenco albo otro tipo de negocio que incluya un nuevo préstamo y así valorizar al jugador en el marco de la Copa Libertadores.

