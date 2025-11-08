Síguenos:
Coquimbo Unido celebró su decimoquinta victoria consecutiva al imponerse 2-1 ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 27 de la Liga de Primera. Los goles del encuentro fueron anotados por Francisco Salinas y Alejandro Camargo para los "Piratas", mientras que Junior Arias anotó para el cuadro ´"árabe".

