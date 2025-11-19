Coquimbo Unido prepara gran fiesta para celebrar su histórico título antes del clásico con La Serena

La celebración por el histórico primer título de Coquimbo Unido tendrá un sabor especial. El club anunció que este sábado realizará una gran fiesta para festejar la obtención de la corona junto a su gente en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", evento que servirá como una espectacular previa para el esperado clásico regional contra Deportes La Serena, programado para las 18:00 horas.

A través de sus redes sociales, la institución confirmó que los festejos contarán con música en vivo para animar el ambiente antes del partido. Los grupos invitados son Caleta E' Cumbia y Adione, quienes serán los encargados de poner el ritmo a "La Fiesta del Campeón".

Además, el club generó una gran expectación al anunciar un momento inédito para la llegada del trofeo al estadio. Según adelantaron, se vivirá "algo nunca visto, como la ESPECTACULAR llegada de la copa del VERDADERO CAMPEÓN al FSR", por lo que hicieron un llamado a los hinchas a llegar con anticipación al recinto para no perderse ningún detalle de la celebración y calentar el ambiente para el inicio del partido.

De esta manera, el flamante campeón del fútbol chileno busca vivir una jornada doblemente especial: Celebrar la estrella con su gente y luego buscar un triunfo en uno de los partidos más importantes del año para la ciudad, consolidando así un año histórico e inolvidable.

🤩 ¡LA FIESTA DEL CAMPEÓN! 💛🏆🖤



Este sábado celebramos nuestro título con nuestra gente y artistas invitados en el Fco. Sánchez Rumoroso 🏟️



Llega temprano y vive la previa junto a nuestros amigos CALETA E’ CUMBIA y ADIONE 👏 ¡Pronto más sorpresas! pic.twitter.com/mtjCf4seWX — Coquimbo Unido (@coquimbounido) November 19, 2025